В Подмосковье двухлетняя девочка захлебнулась, упав в джакузи с водой

В Раменском ребенок попал в больницу после падения в джакузи с водой в сауне

Из банного комплекса в Раменском госпитализирована двухлетняя девочка, которая захлебнулась, упав в джакузи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в банном комплексе, девочка находилась там вместе родителями. В какой-то момент, оставишь без присмотра взрослых она перевернулась через ограничительный барьер и оказалась в воде. Пострадавшую с признаками утопления без сознания доставили в больницу, она находится под наблюдением врачей.

По факту несчастного случая проверку проводит региональный СК. В банном комплексе изъята документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне.

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