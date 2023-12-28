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В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

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В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии Нового года в Барнауле прошел спортивный фестиваль «В Новый год с ГТО»

В преддверии новогодних и рождественских праздников в манеже Алтайского государственного политехнического университета И.И. Ползунова комитетом по физической культуре и спорту города Барнаула совместно с Центром тестирования ВФСК «ГТО» был организован фестиваль Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «В Новый год с ГТО» для спортсменов 6-7 лет.

Участие в фестивале приняли юные воспитанники муниципальных школ города.

Ребята было необходимо выполнить нормы комплекса «ГТО» согласно их возрастной ступени: «наклон»; «прыжок в длину с места»; «сгибание – разгибание рук»; «сгибание – разгибание туловища»; «бег 30 метров»; «челночный бег».

Особую праздничную атмосферу привнесли зажигательные танцы и новогодние задания от Деда Мороза и Снегурочки. Лучшие спортсмены были награждены медалями и грамотами. Сильнейшие команды кубками.

Все дети получили сладкие подарки и кружки с символом Нового года «Зеленый дракон».

Взято отсюда

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