В России не видят признаков вовлечения ООН в дискуссии о «формуле мира» Зеленского

Небензя: Украина не может подтянуть к своей формуле мира нейтральные страны

Попытки Украины «подтянуть» нейтральные страны и международные организации к реализации их «формулы мира» остаются безуспешными. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Что касается встреч по так называемой «формуле мира» [Владимира] Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», – сказал Небензя.

По словам дипломата, российская сторона не видит признаков вовлечения ООН в эти дискуссии. Он также напопомнил, что генсек международной организации Антониу Гутерриш «не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности».

18 августа руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак заявил, что украинскую «формулу мира» поддержали 63 страны.

Зеленский представил свою «формулу мира» в ноябре 2022 года. В числе требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение военнопленных и депортированных граждан, противодействие экоциду и другое.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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