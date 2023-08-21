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В Саранске в больницу попал 14-летний подросток, избитый своим сверстником и его отцом

редактор01 mins

В Мордовии расследуется нападение школьника и его отца на 14-летнего подростка

В Саранске подросток оказался в больнице после избиения взрослого мужчины и ранения, причиненного его сыном. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

В одну из больниц Саранска доставили 14-летнего подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом костей носа и резаной раной левой голени. Медики рассказали о произошедшем правоохранителям.

Стражи порядка узнали, что пострадавший был ранен своим 13-летним знакомым, состоящим на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он уже совершал правонарушение, которое было квалифицировано как «мелкое хулиганство». В конфликт подростков вмешался 47-летний отец малолетнего нарушителя, судимый за кражу, разбой, а также умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью. Взрослый нанес пострадавшему побои.

Затем стало известно, что подростки долгое время находились в конфликтных отношениях. Инцидент произошел во дворе жилого дома, когда нападавший пришел туда и встретил своего оппонента в окружении приятелей. Затем мальчик достал нож и во время словесной ссоры ранил давнего соперника ножом, после к нему присоединился его родитель и стал избивать ровесника своего сына по лицу.

К настоящему времени мужчина задержан по административной статье.

«Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее житель Красноярска пострадал от нападения полицейских в штатском.

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