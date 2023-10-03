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В Северной Корее оценили враждебность США

редактор ГОРНЯК2201 минуты

МИД КНДР: враждебность США по отношению к Москве и Пхеньяну перешла красную черту

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир заявил, что враждебность Вашингтона, направленная в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном, «перешла красную черту». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, враждебность США по отношению к Российской Федерации и Северной Корее является несправедливой и возмутительной, попытки Вашингтона вмешиваться перешли красную черту.

По словам замминистра, отношения Москвы и Пхеньяна являются мощным оплотом, а также стратегическим опорным пунктом защиты мира, которые сдерживают «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов».

17 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что сотрудничество России и КНДР в военной сфере якобы является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

19 сентября МИД Южной Кореи вызвал посла РФ Андрея Кулика из-за недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Ведомство передало российскому дипломату «жесткую позицию» Сеула, заявило о негативном влиянии этих контактов на отношения Сеула с Москвой, а также потребовало от России соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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