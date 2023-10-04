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В спортзале Алтайского училища олимпийского резерва постелили игровой паркет за  8 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Новому покрытию российского производства особенно рады баскетболисты и волейболисты. Они опробуют площадку на этой неделе. А первыми это сделали участницы мастер-класса двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой и турнира по художественной гимнастике «Путь к Триумфу».

Очень мягкий пол

– Старое покрытие использовалось с момента запуска нашего универсального зала в 2014 году. Оно хорошее, но было довольно жестким из-за бетонного основания, – поясняет директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников. – Лучше всего подходило для единоборств. А вот игровикам – баскетболистам и волейболистам – на нем было не совсем комфортно. В этих видах спортсмены постоянно совершают прыжки, у них высокие ударные нагрузки на колени, суставы, шейный отдел позвоночника.

По словам Трубникова, инициативу проявила краевая Федерация баскетбола. Именно она предложила заменить покрытие в зале АУОР. Идея нашла отклик у региональных властей (Минспорта, правительства), и училищу из краевого бюджета выделили целевую субсидию в размере 17 млн рублей.

Провели тендерные процедуры, с большой экономией разыграли два аукциона – на работы по установке новой системы отопления (1,513 млн рублей), закупку и укладку паркета (8,147 млн рублей). Раньше в зале был пол с подогревом, но для паркета это губительно, поэтому теперь помещение будет отапливаться батареями.

Когда один подрядчик закончил с системой отопления, к работам приступил другой – «Евросервис» из Чебоксар. Эта компания на собственной паркетно-столярной фабрике «Ясень» производит все необходимые материалы и сама же занимается монтажом.

– Приехала с завода бригада из восьми человек. Большие профессионалы, работали даже ночью. На все про все у них ушло всего три недели. Попросили их уложиться к соревнованиям по художественной гимнастике, которые уже давно стояли в нашем плане мероприятий, – рассказывает Евгений Трубников. – Мы контролировали каждый шаг, все было сделано в срок, качественно и без нареканий. Надеюсь, наши игровики, да и не только они, по достоинству оценят новый паркет. Он очень мягкий.

Покрытие представляет собой многослойный пирог высотой 8–10 см, состоящий из влагостойкой фанеры и специальных резинок-компенсаторов, которые улучшают амортизацию и берегут суставы спортсменов. Верхний слой этой подложки отшлифовали, зашпаклевали, и уже приклеили на него сам игровой паркет. Затем нанесли разметку и покрыли несколькими слоями лака с антискользящим составом.

Прыг-скок

По словам Евгения Трубникова, к обновленному залу АУОР большой интерес уже проявили баскетболисты, волейболисты, бадминтонисты.

В краевой СШОР «АлтайБаскет» рассказали, что сейчас у них занимаются 287 детей и подростков, но эта цифра не окончательная, потому что набор завершится 15 октября. Команды всех возрастов занимаются в единственном зале, который располагается в спорткомплексе «Обь». Он перегружен, время тренировок и соревнований расписано по минутам.

Уже достигнута договоренность, что самые старшие ребята (команда «АлтайБаскет», играющая в Детско-юношеской баскетбольной лиге), полностью перейдет в зал АУОР. Этот шаг выглядит логичным еще и потому, что шестеро игроков этой команды учатся в училище.

Директор СШОР «АлтайБаскет» Владимир Самсонов отмечает, что зал АУОР пригодится всему Алтайскому краю и даже Сибири, поскольку у Российской федерации баскетбола постоянно возникают проблемы с поиском лицензированных площадок для проведения первенств страны по возрастам. А директор БК «Барнаул» Виталий Мантлер рассчитывает заявить данный зал в качестве резервного для матчей Суперлиги, использовать его в случае необходимости не только для тренировок приезжающих команд, но и как игровой.

Руководитель краевой Федерации волейбола Егор Тейхреб тоже рад появлению новой качественной площадки, но признается, что больше всего ждет ввода в эксплуатацию спорткомплекса на улице Юрина, рядом со стадионом «Лабиринт». Именно там будет Дом волейбола, туда планирует зайти и краевая СШОР «Заря Алтая». Это обусловлено еще и тем, что для волейбольных соревнований нужно специализированное покрытие «терафлекс».

Евгений Трубников говорит, что для получения лицензии нужно установить большое информационное табло, а над баскетбольными щитами – табло времени атаки. В АУОР также озадачены вопросами замены освещения и установки раздвижных трибун большей вместимости. По словам директора училища, краевая субсидия составила 17 млн рублей, но на торгах по паркету и отоплению удалось прилично сэкономить. Поэтому в АУОР намерены также отремонтировать гаражный блок, столовую, общежитие и помещение медицинского центра, где работают специалисты краевого врачебно-физкультурного диспансера.

В Барнауле прошли соревнования по байкджорингу

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УЛАНОВ Виталий

Взято отсюда

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