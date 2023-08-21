ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
В Саранске в больницу попал 14-летний подросток, избитый своим сверстником и его отцом
Спорт
Россиянам объяснили, почему возникает синдром упущенного лета
Спорт
В Китае арестовали американского шпиона
Спорт
Приземлившиеся в Казани из-за ограничений в Москве рейсы вылетели в свои пункты назначения
Спорт
Психолог назвал способы справиться с синдромом упущенного лета
Спорт
Айза обиделась на бывшего мужа из-за того, что он катает по острову «полуголых телок»

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк95 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт113 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Тюмени водитель Mercedes столкнулся с шестью автомобилями

редактор01 mins

В центре Тюмени водитель протаранил шесть автомобилей

«Темы Тюмени»‘ class=”item-image” >

Житель Тюмени устроил массовое ДТП в центре города. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на Советской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mercedes столкнулся с шестью машинами. В результате пострадал только сам зачинщик.

По словам очевидцев, после того, как мужчина протаранил средства передвижения остальных участников, он остановился и его вытащили из машины прохожие.

«Движение на данном участке дороги перекрыто, работают два наряда ДПС, которые регулируют движением транспорта в объезд через дворы», — сообщается в публикации.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае мужчина после дня рождения сына попал в аварию и разбил машину жены.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News