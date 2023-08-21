В Тюмени водитель Mercedes столкнулся с шестью автомобилями

В центре Тюмени водитель протаранил шесть автомобилей

«Темы Тюмени»‘ class=”item-image” >

Житель Тюмени устроил массовое ДТП в центре города. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на Советской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mercedes столкнулся с шестью машинами. В результате пострадал только сам зачинщик.

По словам очевидцев, после того, как мужчина протаранил средства передвижения остальных участников, он остановился и его вытащили из машины прохожие.

«Движение на данном участке дороги перекрыто, работают два наряда ДПС, которые регулируют движением транспорта в объезд через дворы», — сообщается в публикации.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае мужчина после дня рождения сына попал в аварию и разбил машину жены.

Источник