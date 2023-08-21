В Тюмени водитель Mercedes столкнулся с шестью автомобилями
В центре Тюмени водитель протаранил шесть автомобилей
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Житель Тюмени устроил массовое ДТП в центре города. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Инцидент произошел на Советской улице. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mercedes столкнулся с шестью машинами. В результате пострадал только сам зачинщик.
По словам очевидцев, после того, как мужчина протаранил средства передвижения остальных участников, он остановился и его вытащили из машины прохожие.
«Движение на данном участке дороги перекрыто, работают два наряда ДПС, которые регулируют движением транспорта в объезд через дворы», — сообщается в публикации.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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