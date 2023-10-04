В Юношеской футбольной лиге наступила пора решающих матчей

На Всероссийских соревнованиях Алтайский край представляют воспитанники сразу двух барнаульских школ.

Это «Алтай» и «Динамо». Они-то и встретились в заключительном туре. Сезон для команд сложился по-разному, хотя, по большому счёту, они шли к одной цели. Младший состав динамовцев под руководством Андрея Клименко в 20 матчах сезона ЮФЛ выиграл 17 раз и в итоге занял первое место. Ребятам на год старше нужно было побеждать «Алтай» в последнем туре, чтобы попасть в «ТОП-3». Воспитанники школы Алексея Смертина сезон начали неплохо, но потом начали терять очки. Шансов на медали у подопечных Дениса Стрельникова к финишу уже не было, но оставалась возможность помешать выиграть бронзу «Динамо». И смертинцы ей воспользовались. В конце матча футболисты «Алтая» в одной атаке дважды могли забить гол, но бело-голубых спас голкипер Степан Масальских. Итог барнаульского дерби – 0:0. Это и помешало старшей команде академии «Динамо» попасть в призёры ЮФЛ, смертинцы тоже вне «ТОП-3», зато с безграничной поддержкой и любовью болельщиков.

Алексей Любар

Взято отсюда