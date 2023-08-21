В ветеранских турнирах АКАМФ разыграны вторые комплекты наград в летнем сезоне

Фото: Алексей Кучерявых

В текущем летнем сезоне под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола (АКАМФ) в четырех лигах сыграли 26 ветеранских команд

В ветеранских турнирах Алтайской краевой ассоциации мини-футбола (АКАМФ) определились обладатели уже вторых комплектов наград в текущем летнем сезоне. Игроки от 35 лет и старше разыграли медали в трех лигах. В отдельном турнире сыграли команды, составленные из игроков старше 45 лет.

Золотой дубль в первом дивизионе Лиги легенд АКАМФ оформила команда “Brain menedzher”. За все лето этот коллектив не потерял ни одного очка.

01 июля, 10:47 В Лиге легенд АКАМФ завершились первые летние турниры по мини-футболу

По итогам двух месяцев соревнований сразу в трех ветеранских лигах, где выступают футболисты от 35 лет и старше, определились обладатели медалей

Свой серебряный успех повторила команда “Дружба”, представляющая одноименное село Целинного района.

Бронзовые медали во второй части летнего сезона достались барнаульскому коллективу “РОСАГРО”.

Максимальный результат во втором дивизионе показали “Облака”. Семь побед в семи матчах вновь привели команду к золотым медалям.

Для определения обладателей серебряных и бронзовых медалей в этом турнире, пришлось прибегнуть к изучению дополнительных показателей. В итоге второе место заняла команда “Дзержинец”. Тройку призеров замкнули футболисты “ДЮСШ-86”.

Особенно остросюжетным получился турнир в третьем дивизионе. Если “Ветераны УФСИН” заранее гарантировали себе первую строчку, на серебряные и бронзовые медали до последнего тура претендовали четыре команды.

В итоге второе место заняла “LEGENDA” из села Шипуново. Три победы на финише вывели на третью строчку барнаульскую команду “KiFA”.

В турнире среди ветеранов старше 45 лет первое место заняла команда “Дром”. На второй строчке финишировала “Агросфера”. Замкнул тройку призеров барнаульский “Рубин”.

Уже завтра, 22 августа, с 1/64 финала стартует Кубок Лиги легенд Алтая АКАМФ. Матчи проходят на мини-футбольных полях парка спорта Алексея Смертина.