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В Воронеже мужчину подозревают в том, что он сорвал с подростков символику спецоперации

редактор01 mins

В Воронеже задержали мужчину, срывавшего с подростков символику спецоперации

В Воронеже правоохранители задержали мужчину, его подозревают в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Полиция обратила внимание на публикацию в социальных сетях, где женщина отчитывает неизвестного за то, что он срывал с подростков символику специальной военной операции. Личность напавшего быстро установили. Предполагаемым злоумышленником оказался 38-летний мужчина.

Подозреваемого задержали. На мужчину составили два протокола: за хулиганство и дискредитацию вооруженных сил страны.

Как сообщается в публикации, материалы направят в Железнодорожный суд Воронежа для рассмотрения. Детали не разглашаются.

Ранее женщина украла у участника СВО более миллиона рублей и переехала его на машине.

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