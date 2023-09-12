В Воронежской области госпитализировали девятого пациента с подозрением на сибирскую язву

ТАСС: под Воронежем из-за сибирской язвы госпитализировали девять человек

Число госпитализированных из очага сибирской язвы в селе Лебединка Воронежской области выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС.

После проведения анализов подтверждены восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один госпитализированный ждет результатов исследований. По информации департамента здравоохранения региона, лечение также проходит житель Панинского района области.

На прошлой неделе в Богучарском и Кантемировском районах области выявили очаги сибирской язвы, на отдельных территориях районов ввели карантин. Очаг заболевания находился в здании комплекса молочно-товарной фермы. Люди заразились в процессе разделки туши больного животного.

Ранее вспышку сибирской язвы выявили в Казахстане.

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