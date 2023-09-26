В Заринске состоялось первенство края по общефизической подготовке среди юношей и девушек от 10 до 15 лет

Соревнования в Заринске прошли 22−24 сентября. Они собрали 237 лыжников из спортивных школ 16 муниципальных образований края – 131 юношу и 106 девушек.

Победители определялись по наименьшей сумме занятых мест в трех дисциплинах – многоскоке, кроссе, подтягивании у юношей и отжимании у девушек.

По словам тренера спортшколы Заринска Михаила Косова, соревнования показали, что у нас в регионе хватает одарённых физически детей. Если настроить с лыжниками нормальную работу, то в в выигрыше будут сразу два вида спорта – и лыжные гонки, и биатлон.

Пока ситуация в лыжных гонках неважная: недостаточно тренеров (особенно квалифицированных), мало интересных (особенно с выездом за пределы своих муниципалитетов и региона) соревнований. А вот талантливых детей у нас много.

Победителями и призерами соревнований по ОФП стали:

юноши 2012−2013 годов рождения

1. Артём Рогачёв (Шипуновский район) 2. Ярослав Денисов (Барнаул) 3. Михаил Пьянков (Бийский район)

Фото организаторов соревнований юноши 2011−2012 годов рождения

1. Евгений Беспаликов (Барнаул) 2. Захар Мордвинов (Первомайский район) 3. Ростислав Пащуков (Заринск)

юноши 2008−2009 годов рождения

1. Александр Тумлерт (Рубцовский район) 2. Ярослав Степанов (Новоалтайск) 3. Матвей Котелевец (Шипуновский район)

девушки 2012−2013 годов рождения

1. Карина Лапшина (Смоленский район) 2. Диана Овчинникова (Заринск) 3. Любовь Першина (Рубцовский район)

девушки 2010−2011 годов рождения

1. Карина Бауэр (Рубцовский район) 2. Анастасия Гузенко (Шипуновский район) 3. Полина Терновых (Бийский район)

девушки 2008−2009 годов рождения

1. Полина Рассказова (Бийский район) 2. Софья Потехина (Павловский район) 3. Алиса Лощинина (Бийский район).

Полные результаты соревнований смотрите здесь.