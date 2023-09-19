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Вадим Артемьев - победитель всероссийских юношеских соревнований в Оренбурге памяти Виктора Черномырдина - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Вадим Артемьев – победитель всероссийских юношеских соревнований в Оренбурге памяти Виктора Черномырдина

ГОРНЯК2201 mins

В Оренбурге 17 сентября состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2007−2009 годы рождения). В соревнованиях участвовали 448 спортсменов из 22 регионов России, среди них дзюдоисты Алтайского края. Финалисты этого турнира получали право выступить на ноябрьском первенстве страны в Барнауле.

Победителем в весовой категории до 66 кг стал наш земляк Вадим Артемьев из Краевой спортшколы олимпийского резерва. Вадим выступал в одной из самых многочисленных весовых категорий, собравшей 41 борца. В финале воспитанник тренера Артёма Павлова взял верх над Артуром Новосёловым из Удмуртской Республики.

С азами борьбы дзюдо Вадим Артемьев познакомился в спортшколе Алтайского района, где занимался борьбой под началом тренера Александра Сарыгина. Победа Артемьева на всероссийских соревнованиях позволит ещё на одного человека увеличить команду борцов Алтайского края на домашнем первенстве России по дзюдо, так как ранее этот борец уже получил допуск на ноябрьский турнир в Барнауле, выиграв в сентябре первенство Алтайского края по своему возрасту.

Ещё одну медаль завоевала в Оренбурге Лада Изместьева, тоже спортсменка Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Она стала бронзовым призером в весовой категории 63 кг. В спортшколе она занимается борьбой у тренера Сергея Буторина.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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