Виктор Гемпель – шахматный король VIII Спартакиады Союза пенсионеров России

Финальный этап VIII Спартакиады пенсионеров России проходил с 27 сентября по 2 октября в Санкт‑Петербурге.

В комплексных соревнованиях принимали участие представители 77 регионов России, а также соотечественники из Белоруссии, Казахстана и Финляндии.

Команды регионов состояли из восьми лучших спортсменов по итогам территориальных стартов – четырёх женщин и четырёх мужчин. В сборную Алтайского края для участия в финальной стадии соревнований вошли: Сартаков Александр Николаевич, Озюменко Игорь Вадимович, Сошина Наталья Викторовна, Фадеев Александр Викторович, Мякишева Равшанья Адиповна, Черненко Татьяна Николаевна, Голубева Надежда Константиновна.

На лучших спортивных площадках Санкт-Петербурга спортсмены-любители (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) соревновались в пулевой стрельбе, лёгкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, плавании, выполнении норм ГТО, дартсе, комбинированной эстафете.

Победителем мужского шахматного турнира стал наш земляк Виктор Гемпель. В мужских соревнованиях по шахматам участвовали 79 человек. Уже во втором туре Виктору Константиновичу, начинавшему шахматные баталии с 27-й рейтинговой позиции, довелось встретиться с первым номером рейтинга Юрием Шульгой из Севастополя. Играя чёрными, Виктор Гемпель не стушевался перед записным фаворитом, записав на свой счёт полноценное очко. Затем последовали ещё две победы. В пятом туре наш шахматист играл с Валентином Евдокимовым из Брянской области, который к этому моменту так же одержал четыре победы. Имея выигрышную позицию (соперник уже подумывал сдаваться), Константин Гемпель расслабился и… упустил победу. По словам шахматиста, эта ничья психологически была равна поражению. Виктор Константинович так переживал, что, выиграв на классе шестую партию, в седьмой всё-таки потерпел первое поражение.

– В последнем восьмом туре я встречался с лидером – Николаем Сазановым из Нижегородской области, – рассказывает Виктор Гемпель. – У меня 5,5 очков, у него – 6. Тут всё уже было в моих руках: выигрывай – и чемпион! А не выиграл – сам виноват. Соперник бросился в атаку белыми, сжигая все мосты. И тут я аккуратно его прибрал. В итоге по 6,5 очков набрали сразу четверо шахматистов, но я оказался лучшим по дополнительным показателям. Очень интересным получился для меня этот турнир, подарив массу эмоций.

Команда пенсионеров Алтайского края в Санкт-Петербурге

Другой наш земляк, Игорь Озюменко, надеялся в беге на 1000 метров попасть в призёры. Но не случилось – занял шестое место.

– Конкуренция в лёгкой атлетике была страшенная – делится он впечатлениями от соревнований. — Прошлогодний победитель был на этот раз только десятым. В этом году в Питер съехались все сильнейшие средневики страны пенсионного возраста. Даже кто никогда не участвовал в спартакиадах пенсионеров в этот раз приехали. Я надеялся, что побежим по дорожке в манеже, на которой я чувствую себя уверенно, но пришлось бежать по пересечённой местности в парке, где преимущество имели более выносливые спортсмены.

Рядом с пьедесталом был в соревнованиях по плаванию Александр Фадеев. Остаться с «деревянной» медалью обидно любому спортсмену, а Александру Викторовичу было досадно вдвойне, ведь он уступил бронзовому призёру в плавании на 50 метров вольным стилем всего 0,26 секунды!

Высокое восьмое место занял в мужском турнире по настольному теннису Александр Сартаков, второй призёр краевых соревнований пенсионеров, достойно заменивший победителя региональных стартов Виктора Гордиенко, который незадолго до поездки в Санкт-Петербург получил серьезную травму.

К сожалению, были в алтайской команде и неважные результаты: наши спортсмены занимали места и в шестом десятке, и в седьмом. Особенно неудачными получились выступления в дисциплинах, в которых подводились командные итоги: в соревнованиях по ГТО и в комбинированной эстафете наши пенсионеры были только 72-ми.

Виктор Гемпель – шахматный король VIII Спартакиады Союза пенсионеров России

В общекомандном зачёте команда Алтайского края заняла 53 место, повторив прошлогодний результат. Победителем командного первенства VIII Спартакиады Союза пенсионеров России стала сборная Санкт-Петербурга, на втором месте команда Республики Башкортостан, на третьем – команда Вологодской области.

Самой старшей участнице спартакиады, жительнице Владимирской области Валентине Исаевой, принявшей участие в шахматном турнире, исполнилось 85 лет. Самому старшему участнику – жителю Донецкой народной республики, Данилову Леониду Григорьевичу – 84 года.

Итоговый протокол VIII Спартакиады пенсионеров России.

Взято отсюда