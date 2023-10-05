3 и 4 октября в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» состоялся 3-й этап международного турнира по самбо Гран-При «Кубок президента Республики Татарстан» (первые два проходили ранее в Краснодаре и Уфе).

Это завершающий этап серии перед финалом в городе Верхняя Пышма. Как и в предыдущих этапах, на финал отбираются по два человека в весе в каждой дисциплине (спортивное самбо среди мужчин и женщин и боевое самбо среди мужчин), занявшие первое и второе место.

В столице Татарстана борьбу за медали вели представители Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и России. В нашей команде в каждой весовой категории могли участвовать по четыре спортсмена. Среди них и мастер-международник из Барнаула, один из самых титулованных самбистов края Владимир Жданов. Владимир выступал в весовой категории 71 кг (спортивное самбо).

В первом своем поединке наш земляк боролся с чемпионом Европы белорусом Владиславом Саяпиным и одержал досрочную победу болевым приемом. В схватке за выход в финал Жданов со счетом 5:2 одолел Малика Гаджимурадова, представителя Краснодарского края, серебряного призера Кубка мира-2023 в Сербии. А в «золотом» поединке представитель Чувашии Никита Александров не позволил Владимиру стать лучшим. Тем не менее, завоеванное серебро дает нашему спортсмену право участвовать в суперфинале Гран-При, который пройдёт в декабре 2023 года в Верхней Пышме.

ТАБЛО

Гран-При по самбо «Кубок Раиса Республики Татарстан»

Мужчины. 71 кг

1. Никита Александров (Россия, Чебоксары) 2. Владимир Жданов (Россия, Барнаул) 3. Тагир Тагиров (Россия, Махачкала) 3. Малик Гаджимурадов (Россия, Курганинск)

Владимир Жданов – серебряный призёр международного Гран-При в Казани

Взято отсюда