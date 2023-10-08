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Власти Барнаула обсудили создание муниципального автобусного предприятия

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором обсудили организацию муниципального автобусного предприятия.

В рамках поручения Президента РФ по обновление пассажирского транспорта, Правительство Алтайского края планирует приобрести 65 автобусов на сумму 800 млн рублей. В том числе 41 автобус большой вместимости для Барнаула (684,7 млн р.).

Как рассказал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, в краевой центр поступят низкопольные автобусы марки НЕФАЗ, оборудованные системой кондиционирования, которые будут вмещать более 100 пассажиров. Планируется, что новые автобусы будут работать по маршрутам №1 и №10, отметили в пресс-службе городской мэрии.

«Создание муниципального автобусного предприятия – это еще один важный шаг в развитии транспортной сферы города», — отметил глава города Вячеслав Франк.

В связи с этим на совещании обсудили вопросы финансирования и структуру будущего предприятия. Особый акцент сделали на его кадровом обеспечении. Сегодня совместно с центром занятости населения и автошколами решается вопрос о переподготовке водителей с категории «B» на категорию «D». Также прорабатывается возможность организации обучения водителей на базе МУП «Горэлектротранс».

В Барнауле изменится расписание пригородных поездов

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Взято отсюда

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