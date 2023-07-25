Во время «Шукшинских дней на Алтае» в Сростках прошёл детский футбольный турнир

Василий Макарович Шукшин, будучи ребёнком, любил футбол, хотя сам и не играл, но с друзьями на трибуне болел за красивую игру с удовольствием. Поэтому Марина Александровна Торопчина, директор Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина, радушно поддержала идею о проведении детского турнира в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и подарила ребятам прекрасные книги «Шукшин Василий: избранное».

Конечно, в день яркого праздника, который прошёл в субботу, 22 июля, все сростинские объекты были перегружены и перенасыщены культурно-досуговыми точками. Однако, в воскресенье стадион Сростинской школы одиноко пустовал, пока на него не ворвались бойкие мальчишки, которые и не представляют свою жизнь без футбольного мяча. С инициативой о проведении соревнований выступил Евгений Николаевич Клочков, который уже год является тренером-общественником и занимается футболом с ребятами из начальной школы. Несмотря на пасмурную погоду, турнир удался. Однако, количество игр пришлось сократить. Изначально планировалось, что четыре команды сыграют в круг. Но дождь внёс свои коррективы, и ребята сыграли по две игры. Первую – слепым жребием, а вторую за первое или третье место. Команда хозяев свою первую игру сыграла с юными футболистами из Целинного района (село Воеводское) и, к сожалению, уступила. Другая игра прошла между командами Красногорского района – быстрянскими и красногоскими футболистами, где первые одержали уверенную победу 3:1. Далее сростинским ребятам удалось отвоевать победу в матче за 3-е место у футболистов из села Красногорское. Следует отметить, что матч был поистине валидольным: при равном счете ребята пробивали по три пенальти, – и тут счёт был равный! Однако победный гол всё же забили хозяева турнира – сростинцы.

В финале же футболисты из Воеводского хоть и выглядели техничнее и более подготовленными, но быстрянский форвард Андрей Вдовин проявил спортивный характер и забил единственный гол матча. Таким образом, золотой кубок уехал в Быстрянку, серебряный в Воеводское, а бронза осталась в Сростках. Лучшим вратарём был признан Павел Стародубцев из Целинного района, а нападающим – Андрей Вдовин из Быстрянки. Выражаем благодарность Дробильно-сортировочной фабрике за помощь в приобретении наградной атрибутики, а индивидуальному предпринимателю Вальтер Александру Ивановичу – за сладкие подарки всем участникам турнира. За подготовку стадиона и отличное судейство благодарим Анатолия Сергеевича Березикова.

Галина Максимова, отдел по спорту Администрации Бийского района.