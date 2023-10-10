Традиционно по программе дополнительного образования детей и подростков с 6 октября стартовали городские открытые военные Игры «Осенний призыв». Игры прошли на базе оздоровительного лагеря «Дружных» среди учащихся патриотических объединений и отрядов «Юнармия» Барнаульского образовательного округа.

Участниками стали 31 патриотическое объединение из 19 образовательных организаций Барнаульского образовательного округа. 155 юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет показали свои умения и навыки в физической, военно-прикладной, спортивной и туристской подготовке.

В тройку победителей вошли: военно-патриотический клуб «Русич» (учреждение допобразования «Детско-юношеский центр» города Новоалтайска), военно-патриотический клуб «Тигр» («Детско-юношеский центр «Росток» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края), военно-спортивный клуб «Алькор» (учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула).

Победителям и призёрам вручены медали и дипломы. Все участники Игр отмечены благодарностями учреждения допобразования «Память» Пост №1 г.Барнаула».

Игры состоялись при непосредственном руководстве комитета по образованию города Барнаула и поддержке Военного учебного Центра АлтГТУ.

новости Локтевский



Взято отсюда