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Военные Израиля покинули сектор Газа после рейда

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Подразделения армии Израиля покинули сектор Газа после наземного рейда

Подразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, пехотные, бронетанковые и инженерные силы из 36 человек обследовали территорию в сопровождении вертолетов.

«В рамках операции силы атаковали десятки объектов террористов, в том числе позиции для запуска противотанковых ракет и оперативные штабы, а также боевиков организации ХАМАС», — заявили в сообщении.

В итоге израильские военные покинули сектор Газа. Никто из них не пострадал.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день — радикальному движению нужно предложить переговоры.

Экс-разведчик добавил, что в данный момент Израиль проигрывает в политическом плане, потому что Израиль не может победить ХАМАС в прямой конфронтации из-за того, что идеология ХАМАС построена вокруг понятии сопротивления.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

город Горняк

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