Военные Израиля покинули сектор Газа после рейда
Подразделения армии Израиля покинули сектор Газа после наземного рейда
Подразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛ, пехотные, бронетанковые и инженерные силы из 36 человек обследовали территорию в сопровождении вертолетов.
«В рамках операции силы атаковали десятки объектов террористов, в том числе позиции для запуска противотанковых ракет и оперативные штабы, а также боевиков организации ХАМАС», — заявили в сообщении.
В итоге израильские военные покинули сектор Газа. Никто из них не пострадал.
До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день — радикальному движению нужно предложить переговоры.
Экс-разведчик добавил, что в данный момент Израиль проигрывает в политическом плане, потому что Израиль не может победить ХАМАС в прямой конфронтации из-за того, что идеология ХАМАС построена вокруг понятии сопротивления.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.
город Горняк
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