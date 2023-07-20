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Воспитанница алтайского футбола вновь сыграет за сборную России

редактор01 mins

Анна Беломытцева выйдет на первый матч 14 июля

Кадр: YouTube-канал “Женский футбол России”

Защитницу московского “Локомотива” Анну Беломытцеву пригласили в женскую национальную команду для подготовки к товарищеским матчам против сборной Ирана.

Первая встреча пройдет 14 июля в Казани и начнется в 19:30 по алтайскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал “Матч ТВ”.

Второй контрольный матч запланирован на вторник, 18 июля. Он пройдет в закрытом режиме. Всего на игры с Ираном приглашены 24 футболистки.

Напомним, Беломытцева родилась в 1996 году в алтайском райцентре Троицкое. Там же она начала заниматься футболом. Позже Беломытцева тренировалась в барнаульской спортшколе Алексея Смертина.

Последние несколько лет футболистка играет за московский “Локомотив”. Свою команду она выводит на матчи с капитанской повязкой. Также Беломытцева является капитаном женской сборной России. Всего в активе 26-летней футболистки 51 матч и 4 забитых гола в составе сборной страны.

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