Воспитанник алтайского футбола стал лучшим молодым игроком чемпионата России

20-летний полузащитник московского “Локомотива” Артём Карпукас провёл свой первый полноценный сезон в составе “железнодорожников

Фото: ФК “Локомотив”

Воспитанник алтайского футбола признан лучшим молодым игроком минувшего чемпионата России по версии портала Transfermarkt. 20-летний полузащитник московского “Локомотива” Артём Карпукас провёл свой первый полноценный сезон в составе “железнодорожников”.

В чемпионате страны 2022/23 годов он сыграл 27 матчей за “Локомотив”, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Карпукас успешно закрепился в стартовом составе москвичей и стал лучшим игроком Российской премьер-лиги по среднему количеству отборов за матч.

Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Начал заниматься футболом в барнаульской школе Алексея Смертина. В 2013 году перешел в академию футбола столичного “Локомотива”. В марте 2022 года полузащитник дебютировал в основном составе “железнодорожников”.

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