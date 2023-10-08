Суббота оказалась насыщенным на спортивные события днем. Вчера играли и хоккеисты «Динамо-Алтая», и волейболисты «Университета», и баскетболисты БК «Барнаул», проводившие в новосибирском спорткомплексе «Север» первый матч в новом сезоне мужской баскетбольной Суперлиги.

С БК «Новосибирск» в этом межсезонье наша команда успела сыграть трижды. В первых двух встречах победу праздновали барнаульцы, 77:76 и 77:73, а вот на турнире памяти Сергея Бабкова, который прошел в конце сентября в Новосибирске, выиграли хозяева – 85:78.

Фото: БК «Новосибирск»

Первый официальный матч сезона между соседями вновь убедил в том, что спарринг и поединок за очки две большие разницы.

В субботу барнаульцы очень неудачно вошли в игру, проведя почти пять минут без точных бросков. Хорошо, что за это время «Новосибирск» заработал только 10 очков, иначе исход встречи был бы определён ещё в первой четверти. Надо отдать нашей команде должное, ей удалось за минуту вернуться в игру (8:10), и все-таки стоит признать, что дирижировали вчерашним матчем хозяева.

Фото: БК «Новосибирск» Фото: БК «Новосибирск»

Выиграв первые 10 минут со счётом 20:17, команда Олега Тена, ещё в прошлом сезоне работавшего в Барнауле, только наращивала преимущество, которое к финальной сирене выросло до 11 очков. Многовато для матча, который сложно назвать очень результативным.

Все только начинается… В первом матче сезона в Суперлиге БК «Барнаул» уступил «Новосибирску» – 58:71

Если вкратце оценить игру наших баскетболистов, то «Барнаул» сыграл как-то суетливо. Команда у нас молодая и перспективная, но хотелось бы меньшего количества потерь и лучшей работы с мячом. Очевидно, что опытные Алимджан Федюшин и Игорь Смыгин достойны лучшей поддержки новичков команды. Александр Герасимов очень эмоциональный тренер, но, может быть, толика хладнокровия наставника помогла бы молодым игрокам лучше чувствовать себя на площадке… Но, конечно, все только начинается, и давать категоричные оценки нет смысла.

И ещё ремарка со знаком минус, относящаяся к поведению активных болельщиков клубов. В трансляции, конечно, этого не было, но как нам стало известно, после игры случился неприятный инцидент, когда один из фанатов местной команды решил зачем-то «по душам» поговорить с барнаульцами, которые, конечно же, пробили самый удобный и близкий выезд сезона. Моральную победу одержали гости в силу численного большинства, но суть в другом. Известно, что на протяжении многих лет между баскетбольными болельщиками Барнаула и Новосибирска сохранялись если не дружеские, то уж точно миролюбивые, лояльные отношения. И подкреплялись они в том числе значимой для обеих сторон фигурой Сергея Бабкова. Будет очень неприятно и досадно, если соседи продолжат ругаться. Пусть это останется досадным недоразумением.

Следующая игра сезона состоится 11 октября. В СК «Победа» в рамках Кубка России «Барнаул» принимает БК «Темп-СУМЗ» (Ревда).

«Новосибирск» – «Барнаул» – 71:58 (20:17, 16:10, 18:17, 17:14)

Самые результативные игроки матча в нашей команде Алимджан Федюшин: 16 очков Игорь Смыгин: 11 очков + 6 подборов Данила Чикарев: 10 очков + 6 подборов

Подготовил Александр Чёрный.

Взято отсюда