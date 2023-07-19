Wake’N’Rock в Горном: на “Бирюзовой Катуни” прошли первые соревнования по вейкборду

Рассказываем, как это было и кто одержал победу

Кабельный вейкборд / Фото предоставлено организаторами

В субботу, 8 июля 2023 года, на озере ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь” прошли первые в Горном Алтае соревнования по кабельному вейкборду Wake’N’Rock*, посвященные открытию вейк-парка. Этот экстремальный водный вид спорта включает в себя элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Смотрелось все это очень круто и зрелищно.

На соревнования приехали райдеры со всей Сибири, которые своим уровнем катания показали всю мощь сибирской вейк-тусовки. Катались в трех категориях: Girls*; Оpen ladies*; Оpen man*.









































Кабельный вейкборд Wake’N’Rock / Фото предоставлено организаторами

В категории Girls победу одержали:

1 место – Анастасия Махортова (г. Новосибирск);

2 место – Анна Верещагина (г. Новосибирск);

3 место – Алена Дихтярева (г. Новосибирск).

В категории Open Ladies победителями стали:

1 место – Варвара Ушкова (г. Новосибирск);

2 место – Татьяна Яковлева (г. Новосибирск);

3 место – Наталья Левон (пгт Шерегеш).

В категории Open Man:

1 место – Алексей Толматов (г. Барнаул);

2 место – Виталий Кочин (пгт Шерегеш);

3 место – Павел Карпинский (г. Новосибирск).

*Wake’N’Rock (“ВейкНРок”), Girls (“Герлз”); Оpen ladies (“Опен Лэдис”); Оpen man (“Опен мэн”).

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