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«Урал-2» – «Динамо Барнаул»: когда и во сколько состоится матч

редактор01 mins

«Урал-2» – «Динамо Барнаул», 6 августа, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги 2 Александр Коровниченко

Матч с «Уралом-2» начнется в 15:00 по барнаульскому времени

Фото: Александр Коровниченко

6 августа в четвертом туре Лиге 2 встретятся команды «Урал-2» и «Динамо Барнаул». Встреча пройдет в Екатеринбурге, в 15:00 по барнаульскому времени.

К началу матча в Екатеринбурге две команды подходят в разном состоянии. «Урал-2» начал новый сезон неуверенно в трех матчах команда дважды сыграла в ничью и проиграла в прошлом туре, 29 июля. Барнаульское «Динамо» начало сезон тоже неважно – одна ничья и поражение, однако в следующих матчах были одержаны две крупные победы: 5:0 над «Акроном» в лиге, и 3:0 над «Темпом» в Кубке России. В истории личных встреч между «Уралом-2» и «Динамо» равенство. Между соперниками было сыграно 7 матчей – у каждой из команд по 3 победы, также между ними была одна ничья.

Накануне, 5 августа, барнаульское «Динамо» прибыло в Екатеринбург. Команда Олега Яковлева провела предыгровую тренировку на спортивной базе «Божовия». Матч с «Уралом-2» начнется в 15:00 по барнаульскому времени. Ссылка на трансляцию будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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