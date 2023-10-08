В столице Киргизии Бишкеке 6 октября стартовало первенство мира среди юношей и девушек 17−18 лет, а также юниоров и юниорок 19−20 лет. В соревнованиях участвуют спортсмены 27 стран. Наши самбисты выступают в нейтральном статусе под флагом и с гимном Международной федерации самбо.

Сегодня, 7 октября, в весовой категориии 54 кг боролась спортсменка краевого Центра спортивной подготовки и группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва, первокурсница АлтГПУ Алина Скрипачёва.

Поддержать самбистку приехали в Бишкек первый тренер Алины Виктор Викторович Гроо из села Мамонтово, её наставники в Барнауле Сергей Георгиевич Тюкин, Владимир Васильевич Жданов и Роман Сергеевич Мелихов.

В весовой категории Алины было 10 спортсменок. Победительница первенства Европы этого года Алина Скрипачёва начала соревнования со второго круга. Взяв верх над соперницами из Киргизии и Монголии, в финале наша землячка встретилась представительницей Грузии Нино Дарчиа и одержала в схватке за золото уверенную победу.

Победный финал

О том, как складывались для Алины все три её поединка «Алтайскому спорту» рассказал главный тренер по самбо Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Жданов :

– Первой соперницей Скрипачёвой была хозяйка ковра из Киргизии. Сначала соперничество было напряжённым, но примерно на третьей минуте Алина, сильная сторона которой – борьба в партере, сумела провести болевой приём на руку.

Во второй схватке Скрипачёва боролась с представительницей Монголии. Это была очень крепкая физически соперница, не падучая. Не удивлюсь, если её главная специализация – вольная борьба. Очков ни Алина, ни монголка на ковре не заработали, наша спортсменка победила по предупреждению в адрес соперницы за пассивность.

В финале Алина уже раскрепостилась. Ей удалось провести сначала бросок на два балла, а потом заработать ещё два бала за удержание. В итоге она выиграла 4:0.

Призовой пьедестал первенства мира в весовой категории 54 кг

По словам Владимира Жданова, соревнования в Киргизии хорошо организованы, а зрители, как и во многих азиатских странах, знают толк в борьбе. Кстати, за год до юниорского первенства мира в Бишкеке проходил взрослый чемпионат мира.

Взято отсюда