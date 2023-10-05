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Заявочная кампания на новый сезон «КЭС-Баскет» завершится 16 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продолжается прием заявок на участие в 17-м сезоне чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В сезоне 2023−2024 вы вновь сможете насладиться яркими, захватывающими баскетбольными матчами школьных команд.

Алтайский край много лет находится в авангарде регионов России, которые делегируют в региональные турниры «КЭС-Баскет» сотни команд мальчишек и девчонок.

Одним из главных атрибутов чемпионата Лиги является её Регламент. Кто может участвовать? Можно ли заявить игрока после завершения заявочной кампании? Какой приз получат победители? На эти и другие вопросы ответ вы найдёте в Регламенте. Предлагаем вам ознакомиться с этим документом и принять участие в новом сезоне проекта.

Регламент Чемпионата сезона 2023/24

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Успевайте подать заявку на участие в Чемпионате! Кнопка для регистрации команды есть на сайте Лиги, а мы хотим поделиться прямой ссылкой – https://anketa.kes-basket.ru/ .

Взято отсюда

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