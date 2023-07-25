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Зашли в «Лабиринт». Волейболисты «Университета» провели первую тренировку после отпуска

редактор01 mins

Игроки барнаульской команды «Университет» 24 июля вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Первое занятие прошло на стадионе «Лабиринт». Оно носило, скорее, втягивающий характер.

Первый тренировочный сбор продлится две недели. Волейболисты тренируются дважды в день. Игроков ожидают занятия на стадионе, в тренажерном зале и на пляжной площадке спортивного комплекса «Победа». Сейчас спортсмены работают над общефизической подготовкой.

Второй сбор начнётся 7 августа. Тогда команда перейдёт в спортивный зал «Победы», где волейболисты будут работать с мячами и отрабатывать игровые элементы.

– Как показывает практика, игроки не могут долго отдыхать, они начинают скучать по волейболу, – рассказывает главный тренер Иван Воронков , – Я уверен, что ни у кого из игроков не будет долгой раскачки на первом сборе. Многие ребята в межсезонье играли на различных соревнованиях по пляжному волейболу, кто-то выступал за свою малую родину на сельской олимпиаде. Не отдыхал и тренерский штаб – мы занимались комплектованием состава.

Если говорить о составе, то по сравнению с прошлым сезоном он изменился наполовину. В межсезонье команду покинули доигровщики Андрей Гилёв, Матвей Захаров, Егор Кайльман и Иван Веригин, блокирующий Ярослав Верный, либеро Иван Зинько, диагональный Сергей Платаненков и связующий Тимур Хисматуллин.

В клубе остались диагональный Эдуард Тракалюк, блокирующие Александр Ткаченко, Александр Киреев, Артём Милёшин, либеро Никита Воронков и связующий Игорь Косяк.

Среди новичков – хорошо знакомые барнаульским болельщикам доигровщик Андрей Бобров, выступавший в прошлом сезоне в Суперлиге за кемеровский «Кузбасс», связующий Дмитрий Костров, игравший за «Грозный» и диагональный Сергей Митрясов, перешедший в «Университет» из челябинского «Динамо». Кроме них к команде присоединились доигровщики Всеволод Балашов (играл в одинцовской «Искре» и «Тархане» из Стерлитамака) и Георгий Андреев («Грозный»), либеро Илья Чубыкин (красноярский «Енисей») и воспитанник барнаульской спортшколы № 6, доигровщик Дмитрий Красов. На просмотре находится Александр Измайлов, приехавший в Барнаул из Казахстана.

– Приятно вернуться в родную команду. Соскучился по ребятам, по дому и по нашим болельщикам, – говорит Андрей Бобров . — В «Кузбассе» у меня было мало игровой практики, а мне очень хочется играть. Были варианты остаться в команде Суперлиги, но решил, что пока выберу Высшую лигу «А».

Первые официальные матчи в новом сезоне барнаульские «студенты» проведут в Екатеринбурге. 7−10 сентября там пройдёт предварительный этап Кубка России по волейболу. А чемпионат России среди команд Высшей лиги «А» стартует 7 октября. В соревнованиях примут участие 14 команд. Подробности о формате соревнований и его участниках читайте в нашем материале.

Состав команды на первый сбор:

связующие: Игорь Косяк, Дмитрий Костров блокирующие: Александр Ткаченко, Александр Киреев, Артём Милёшин доигровщики: Андрей Бобров, Всеволод Балашов, Георгий Андреев, Дмитрий Красов диагональные: Эдуард Тракалюк, Сергей Митрясов либеро: Никита Воронков, Илья Чубыкин

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