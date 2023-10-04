Зато Москву заставили сдаться. Итоги чемпионата России для спортсменов Алтайского края

Чемпионат России по дзюдо проходил в Кемерове с 27 по 30 сентября. Алтайский край представляли на турнире четыре спортсмена: Андрей Томчук боролся в весовой категории до 100 кг, Дарья Храмойкина – до 70 кг, Жанна Притула – до 63 кг, Яна Полевод – до 52 кг.

Дальше всех прошла Дарья Храмойкина. Воспитанница барнаульской СШОР «Олимпия», сейчас она тренируется в Кемеровской области и представляет на всероссийских соревнованиях два региона. «Кузбасс Арена», на которой проходил чемпионат России, можно сказать, была её домашней площадкой.

Выиграв три поединка, Дарья встретилась в финале с Ксенией Задворновой из Татарстана. Наша землячка владела инициативой, но на концовку поединка ей просто не хватило сил, в дополнительное время она проиграла в результате болевого приёма соперницы. По мнению одного из её наставников, заслуженного тренера России, главного тренера по дзюдо Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Олега Зайцева, сказалось то обстоятельство, что Храмойкина не успела восстановиться после участия в международном турнире серии «Большой шлем», где она была в своём весе единственной представительницей России. После этих соревнований в Баку Дарье удалось передохнуть всего три дня.

Остальные спортсмены Алтайского края выбыли из чемпионата России на ранней стадии. Яна Полевод и Жанна Притула проиграли в первых же своих поединках, а Андрей Томчук, пройдя в первом круге москвича Михаила Шумейко, во втором уступил Адаму Хаджи Муталиеву из Ингушетии.

С представителем Москвы Андрею Томчуку предстояло на этом чемпионате встретиться дважды – ещё в командном турнире «стенка на стенку». И вновь победа была за Андреем, а сборная СФО вышла в следующий круг соревнований, взяв верх над постоянным участником финалов чемпионата России последних лет. К сожалению, в матче за выход в финал сибирская команда проиграла сборной Южного федерального округа, а во встрече за третье место уступила команде Приволжского федерального округа. В итоге у сибиряков пятое место из восьми.

В заявку на командный турнир в состав сборной СФО были включены ещё Жанна Притула и Яна Полевод. Но Яна на татами так и не вышла, а Жанна провела одну схватку.

«Соревнования оказались очень интересными и даже неожиданными , – сказал директор тренерского штаба сборных команд Виталий Макаров , комментируя общие итоги чемпионата. — Было много хорошей борьбы, что неудивительно, поскольку произошла смена поколений. Порадовала молодежь, которая показала свои претензии на лидерство и готовность спорить с опытными соперниками, невзирая на их титулы и звания. Мы увидели, как выросли в мастеров вчерашние юниоры. Были у нас и сенсации: в некоторых весах лидеры проигрывали в первом круге и даже не утешались. В женском турнире в Кемерове боролись практически все первые номера сборной, некоторые приехали в Сибирь сразу после «Большого шлема» в Баку.

Взято отсюда