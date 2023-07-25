Завтрак раненого льва. Обзор матчей чемпионата Сибири
23 июля состоялись очередные матчи чемпионата Сибири и Дальнего Востока по футболу среди любительских команд. Из четырех клубов, представляющих в турнире наш регион, в минувшие выходные играли только два – молодежка «Динамо» и «Темп». И единственная «алтайская» победа оказалась на счету «Темпа» в воскресной встрече против «Читы».
Конечно, главным героем футбольного уикенда и медиапространства стал наставник барнаульской команды Иван Старков (а уж потом только его подопечные, после пятничного поражения от «Бурятии» одержавшие важнейшую победу в Чите в самом дальнем выезде сезона).
Главный тренер «бордово-оранжевых» жёг глаголом покруче любого наставника клуба Премьер-лиги, и это было по-настоящему круто. После неудачи в Улан-Удэ Иван Евгеньевич прямо заявил: «Есть два пути из канализационного люка, в который мы провалились: либо выбраться, либо, чтобы за нами крышку прикрыли. Надеюсь, будем выкарабкиваться!»
Через сутки «Темп» победил «Читу» со счётом 2:0 ( подробности игры опускаю осознанно, ибо они меркнут перед красноречием тренера) и Старков рассказал, как мотивировал команду накануне. «Я сегодня сказал ребятам: единственное, что может поднять раненого льва — это голод. Ребята меня услышали».
Здорово ведь! Нескучные слова тренера нескучной команды, которая готовит себя к лидерству через многие недочеты, но не боится ошибиться. Но это, мое субъективное мнение, правильная риторика и правильная. сильная позиция. Амбициозный «Темп» быстро стал той командой, обыграть которую весьма почетно, поэтому и яркие реплики «главного» – суть не только спортивной агрессии «Темпа», но и форма психологической защиты команды. Будем считать, что завтрак «раненого льва» оказался сытным, хотя добыть его было нелегко. Какими будут обед и ужин – покажет второй круг. А у кого будет пир горой и дискотека – узнаем 1 октября по окончании матчей заключительного тура чемпионата Сибири.
И о другом, но тоже важном…
В Красноярске «Енисей-М» победил «Иркутск-М» со счётом 2:0. Как и прогнозировалось, после кардинальной смены состава молодые футболисты лидера чемпионата Сибири не показывают того футбола, который априори делал действующего чемпиона фаворитом в большинстве матчей. Образно выражаясь и «по-хищнически» следуя примеру Ивана Старкова, напишу, что у лидера сточились клыки и когти ( кстати, удивительную историю о животном, изображенном на гербе Иркутска и логотипе футбольной команды, можно почитать здесь ). В пятницу молодежь «Иркутска» проиграла в том же Красноярске «Рассвету», но хотя бы забила дважды (2:3). Воскресный же матч с «Енисеем-М» у иркутян совсем не получился, трудно вспомнить даже опасные моменты у ворот хозяев поля. В итоге случилась закономерная победа красноярцев, а «Иркутск-М» перестал быть лучшим по потерянным очкам, и кажется, что инерции первого круга ребятам надолго не хватит.
Лучшая команда начала второго круга – «Бурятия». Улан-удэнцы, «покусавшие» в пятницу «Темп», продолжают удивительную для многих серию – 12 матчей без поражений. Чтобы набрать очередные три очка, команде в домашнем матче хватило одного забитого гола в ворота молодежки барнаульского «Динамо». В протоколе матча в графе «забитые мячи» лишь одна фамилия: Алексей Рябованов отличился на 35-й минуте. В турнирной таблице буряты теперь на втором месте, а лидером по потерянным очкам оказался «Полимер» (тоже интересный «зверь» в спортивном смысле – не самый яркий и агрессивный, но очень эффективный пока что в своем «логове» участник борьбы за медали), которого в конце этой недели ждет выезд в Иркутск.
Фото: ФК «Бурятия»
На этом аллюзии к программе «В мире животных» заканчиваются. Просто констатация факта: завершился игровой день в Красноярске, где «Рассвет» принимал иркутский «Байкал». Хозяева одержали победу с самым популярным счетом тура – 2:0.
Следующие игры чемпионата Сибири состоятся 28 и 30 июля. Именно в эти дни на футбольное поле вернутся «Полимер» и рубцовское «Торпедо», которые по очереди сыграют в Иркутске с «Байкалом» и «Иркутском-М». 31 июля состоится барнаульское дерби «Динамо-М» – «Темп». А затем – матч Кубка России «Темп» – «Динамо». Но это уже совсем другая история…
Подготовил Александр Чёрный
ТАБЛО
«Бурятия» Улан-Удэ – «Динамо Барнаул-М» – 1:0 (1:0) Гол: Рябованов, 35
«Чита» – «Темп» Барнаул – 0:2 (0:1) Голы: Шибаев. 23. Борисов, 90 «Енисей-М» Красноярск – «Иркутск-М» – 2:0 (0:0) Голы: Веселов, 75. Марьясов, 90
«Рассвет» Красноярск – «Байкал» Иркутск – 2:0 (2:0) Голы: Гурулев, 31. Ромашин, 35
Статистика и протоколы по ссылке на сайте СФФ «Сибирь»
|1
|Иркутск М (Иркутск)
|14
|9
|2
|3
|38-8
|29
|2
|Бурятия (Улан-Удэ)
|14
|8
|4
|2
|24-13
|28
|3
|Полимер (Барнаул)
|12
|7
|4
|1
|22-11
|25
|4
|Темп (Барнаул)
|14
|7
|3
|4
|40-21
|24
|5
|Распадская (Междуреченск)
|13
|6
|5
|2
|26-10
|23
|6
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|13
|6
|5
|2
|19-11
|23
|7
|Рассвет (Красноярск)
|14
|5
|4
|5
|25-30
|19
|8
|Чита (Чита)
|14
|6
|0
|8
|24-28
|18
|9
|Новосибирск-М (Новосибирск)
|12
|4
|5
|3
|19-19
|17
|10
|Енисей-М (Красноярск)
|14
|4
|3
|7
|19-28
|15
|11
|Торпедо (Рубцовск)
|12
|1
|4
|7
|7-26
|7
|12
|Байкал (Иркутск)
|14
|1
|3
|10
|11-43
|6
|13
|Динамо-Барнаул-М (Барнаул)
|14
|1
|2
|11
|14-40
|5