Завтрак раненого льва. Обзор матчей чемпионата Сибири

23 июля состоялись очередные матчи чемпионата Сибири и Дальнего Востока по футболу среди любительских команд. Из четырех клубов, представляющих в турнире наш регион, в минувшие выходные играли только два – молодежка «Динамо» и «Темп». И единственная «алтайская» победа оказалась на счету «Темпа» в воскресной встрече против «Читы».

Конечно, главным героем футбольного уикенда и медиапространства стал наставник барнаульской команды Иван Старков (а уж потом только его подопечные, после пятничного поражения от «Бурятии» одержавшие важнейшую победу в Чите в самом дальнем выезде сезона).

Главный тренер «бордово-оранжевых» жёг глаголом покруче любого наставника клуба Премьер-лиги, и это было по-настоящему круто. После неудачи в Улан-Удэ Иван Евгеньевич прямо заявил: «Есть два пути из канализационного люка, в который мы провалились: либо выбраться, либо, чтобы за нами крышку прикрыли. Надеюсь, будем выкарабкиваться!»

Через сутки «Темп» победил «Читу» со счётом 2:0 ( подробности игры опускаю осознанно, ибо они меркнут перед красноречием тренера) и Старков рассказал, как мотивировал команду накануне. «Я сегодня сказал ребятам: единственное, что может поднять раненого льва — это голод. Ребята меня услышали».

Здорово ведь! Нескучные слова тренера нескучной команды, которая готовит себя к лидерству через многие недочеты, но не боится ошибиться. Но это, мое субъективное мнение, правильная риторика и правильная. сильная позиция. Амбициозный «Темп» быстро стал той командой, обыграть которую весьма почетно, поэтому и яркие реплики «главного» – суть не только спортивной агрессии «Темпа», но и форма психологической защиты команды. Будем считать, что завтрак «раненого льва» оказался сытным, хотя добыть его было нелегко. Какими будут обед и ужин – покажет второй круг. А у кого будет пир горой и дискотека – узнаем 1 октября по окончании матчей заключительного тура чемпионата Сибири.

И о другом, но тоже важном…

В Красноярске «Енисей-М» победил «Иркутск-М» со счётом 2:0. Как и прогнозировалось, после кардинальной смены состава молодые футболисты лидера чемпионата Сибири не показывают того футбола, который априори делал действующего чемпиона фаворитом в большинстве матчей. Образно выражаясь и «по-хищнически» следуя примеру Ивана Старкова, напишу, что у лидера сточились клыки и когти ( кстати, удивительную историю о животном, изображенном на гербе Иркутска и логотипе футбольной команды, можно почитать здесь ). В пятницу молодежь «Иркутска» проиграла в том же Красноярске «Рассвету», но хотя бы забила дважды (2:3). Воскресный же матч с «Енисеем-М» у иркутян совсем не получился, трудно вспомнить даже опасные моменты у ворот хозяев поля. В итоге случилась закономерная победа красноярцев, а «Иркутск-М» перестал быть лучшим по потерянным очкам, и кажется, что инерции первого круга ребятам надолго не хватит.

Лучшая команда начала второго круга – «Бурятия». Улан-удэнцы, «покусавшие» в пятницу «Темп», продолжают удивительную для многих серию – 12 матчей без поражений. Чтобы набрать очередные три очка, команде в домашнем матче хватило одного забитого гола в ворота молодежки барнаульского «Динамо». В протоколе матча в графе «забитые мячи» лишь одна фамилия: Алексей Рябованов отличился на 35-й минуте. В турнирной таблице буряты теперь на втором месте, а лидером по потерянным очкам оказался «Полимер» (тоже интересный «зверь» в спортивном смысле – не самый яркий и агрессивный, но очень эффективный пока что в своем «логове» участник борьбы за медали), которого в конце этой недели ждет выезд в Иркутск.

Фото: ФК «Бурятия»

На этом аллюзии к программе «В мире животных» заканчиваются. Просто констатация факта: завершился игровой день в Красноярске, где «Рассвет» принимал иркутский «Байкал». Хозяева одержали победу с самым популярным счетом тура – 2:0.

Следующие игры чемпионата Сибири состоятся 28 и 30 июля. Именно в эти дни на футбольное поле вернутся «Полимер» и рубцовское «Торпедо», которые по очереди сыграют в Иркутске с «Байкалом» и «Иркутском-М». 31 июля состоится барнаульское дерби «Динамо-М» – «Темп». А затем – матч Кубка России «Темп» – «Динамо». Но это уже совсем другая история…

Подготовил Александр Чёрный

ТАБЛО

«Бурятия» Улан-Удэ – «Динамо Барнаул-М» – 1:0 (1:0) Гол: Рябованов, 35

«Чита» – «Темп» Барнаул – 0:2 (0:1) Голы: Шибаев. 23. Борисов, 90 «Енисей-М» Красноярск – «Иркутск-М» – 2:0 (0:0) Голы: Веселов, 75. Марьясов, 90

«Рассвет» Красноярск – «Байкал» Иркутск – 2:0 (2:0) Голы: Гурулев, 31. Ромашин, 35

Статистика и протоколы по ссылке на сайте СФФ «Сибирь»

1 Иркутск М (Иркутск) 14 9 2 3 38-8 29 2 Бурятия (Улан-Удэ) 14 8 4 2 24-13 28 3 Полимер (Барнаул) 12 7 4 1 22-11 25 4 Темп (Барнаул) 14 7 3 4 40-21 24 5 Распадская (Междуреченск) 13 6 5 2 26-10 23 6 Новокузнецк (Новокузнецк) 13 6 5 2 19-11 23 7 Рассвет (Красноярск) 14 5 4 5 25-30 19 8 Чита (Чита) 14 6 0 8 24-28 18 9 Новосибирск-М (Новосибирск) 12 4 5 3 19-19 17 10 Енисей-М (Красноярск) 14 4 3 7 19-28 15 11 Торпедо (Рубцовск) 12 1 4 7 7-26 7 12 Байкал (Иркутск) 14 1 3 10 11-43 6 13 Динамо-Барнаул-М (Барнаул) 14 1 2 11 14-40 5