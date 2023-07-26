«Золото» Всероссийских соревнований «Байкал» забрали боксеры ИРНИТУ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В Улан-Удэ 18-22 июля состоялся турнир, посвященный памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова.

Студенты ИРНИТУ Орудж Мамедов, Олег Мошкирев и Андрей Соловьёв завоевали золотые медали Всероссийских соревнований по боксу «Байкал».

Соревнования заинтересовали 68 спортсменов из 22 регионов. Сборную Иркутской области представили 12 спортсменов, 10 из них заняли призовые места.

Политеховские боксёры занимаются под руководством тренеров высшей квалификационной категории Павла Кирика и Александра Демидова.

По информации Павла Кирика, студент Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ Олег Мошкирев провёл три победных боя:

«Он состязался в весовой категории до 57 кг. К этому турниру спортсмен хорошо подготовился, как психологически, так и физически. Олегу удалось выполнить норматив мастера спорта РФ.

Студент Геологоразведочного техникума Андрей Соловьёв в финале встретился с боксёром из Республики Бурятия, которого уже побеждал на всероссийских турнирах. Это был не простой поединок, однако за счёт активного ведения боя во втором и третьем раундах удалось вырвать победу».

Орудж Мамедов завоевал «золото» в весовой категории свыше 92 килограммов. Его соперником стал опытный местный боксёр.

«Орудж вышел на ринг в заключительный день соревнований. Для спортсменов долгое ожидание боя даётся тяжело. Несмотря на это, политеховец во всех раундах продемонстрировал настоящую волю к победе.

Меня порадовали результаты иркутян на всероссийском турнире. Соревнованиям предшествовала двухнедельная подготовка. Мы занимались в политеховском зале бокса», – добавил тренер Павел Кирик.

Боксёры ИРНИТУ Олег Мошкирев, Мария Хузахметова и Андрей Соловьёв выступят на Международном фестивале университетского спорта. Мероприятие, участниками которого станут спортсмены из 16 стран, состоится в Екатеринбурге 17-25 августа.

Фото ИРСОО “Иркутская областная Федерация бокса”