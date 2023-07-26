ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Первый круг Юношеской футбольной лиги в Сибири завершился
Спорт
Александр Катасонов из Бийска выиграл первенство России среди юношей 13−14 лет
Спорт
«Золото» Всероссийских соревнований «Байкал» забрали боксеры ИРНИТУ
Спорт
В Барнауле продлили на несколько недель перекрытие улицы Витебской
Спорт
Международная факельная эстафета «Бег гармонии» проходит по территории Алтайского края
Спорт
Алтайский школьник завоевал серебряную медаль на 55-ой Международной химической олимпиаде в Цюрихе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай199 News
Новости Горняк63 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт86 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

«Золото» Всероссийских соревнований «Байкал» забрали боксеры ИРНИТУ

редактор01 mins

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В Улан-Удэ 18-22 июля состоялся турнир, посвященный памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова.

Студенты ИРНИТУ Орудж Мамедов, Олег Мошкирев и Андрей Соловьёв завоевали золотые медали Всероссийских соревнований по боксу «Байкал».

Соревнования заинтересовали 68 спортсменов из 22 регионов. Сборную Иркутской области представили 12 спортсменов, 10 из них заняли призовые места.

Политеховские боксёры занимаются под руководством тренеров высшей квалификационной категории Павла Кирика и Александра Демидова.

По информации Павла Кирика, студент Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ Олег Мошкирев провёл три победных боя:

«Он состязался в весовой категории до 57 кг. К этому турниру спортсмен хорошо подготовился, как психологически, так и физически. Олегу удалось выполнить норматив мастера спорта РФ.

Студент Геологоразведочного техникума Андрей Соловьёв в финале встретился с боксёром из Республики Бурятия, которого уже побеждал на всероссийских турнирах. Это был не простой поединок, однако за счёт активного ведения боя во втором и третьем раундах удалось вырвать победу».

Орудж Мамедов завоевал «золото» в весовой категории свыше 92 килограммов. Его соперником стал опытный местный боксёр.

«Орудж вышел на ринг в заключительный день соревнований. Для спортсменов долгое ожидание боя даётся тяжело. Несмотря на это, политеховец во всех раундах продемонстрировал настоящую волю к победе.

Меня порадовали результаты иркутян на всероссийском турнире. Соревнованиям предшествовала двухнедельная подготовка. Мы занимались в политеховском зале бокса», – добавил тренер Павел Кирик.

Боксёры ИРНИТУ Олег Мошкирев, Мария Хузахметова и Андрей Соловьёв выступят на Международном фестивале университетского спорта. Мероприятие, участниками которого станут спортсмены из 16 стран, состоится в Екатеринбурге 17-25 августа.

Фото ИРСОО “Иркутская областная Федерация бокса”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News