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Рецепт домашней шаурмы

редактор ГОРНЯК2201 минуты
Вкусная и простая рецепт шаурмы для приготовления в домашних условиях

Предлагаем вам простой рецепт домашней шаурмы

Приготовление шаурмы может отличаться в зависимости от рецепта и предпочтений, но вот общая инструкция для приготовления шаурмы:

Шаг 1: Приготовьте ингредиенты:

  • Лаваш или питу для оборачивания шаурмы.
  • Мясо (курица, говядина, баранина или свинина). Вы можете использовать кусочки мяса для шашлыка или филе, нарезанные на тонкие полоски.
  • Маринад или специи по вашему выбору для приправы мяса. Некоторые популярные маринады включают соевый соус, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, тмин и куркуму.
  • Овощи: свежие огурцы, помидоры, капуста, салат, лук и зелень (петрушка, кинза, мята).
  • Соусы: чесночный соус, кетчуп, майонез, хумус или любой другой соус на ваш вкус.
  • Опционально: добавьте фету, оливки, халапеньо или другие ингредиенты, которые вам нравятся.

Шаг 2: Приготовьте мясо:

  • Если вы используете кусочки мяса для шашлыка, нарежьте их на тонкие полоски и поместите в маринад. Оставьте на несколько часов или на ночь для пропитывания ароматами.
  • Если вы используете филе мяса, нарежьте его на тонкие полоски и приправьте маринадом или специями. Оставьте на пропитку на несколько часов.

Шаг 3: Приготовьте овощи и соусы:

  • Нарежьте свежие овощи на тонкие полоски или кубики. Лук можно нашинковать.
  • Приготовьте соусы, если используете самодельные. Например, для чесночного соуса можно перемешать майонез, йогурт, измельченный чеснок, соль и лимонный сок.

Шаг 4: Приготовьте мясо:

  • Обжарьте мясо на среднем огне на гриле, в сковороде или в духовке до готовности и хорошей сочности. Если вы используете филе, это обычно происходит достаточно быстро (около 5-10 минут), а для кусочков мяса для шашлыка потребуется больше времени.

Шаг 5: Соедините все ингредиенты:

  • Подогрейте лаваш или питу, чтобы они стали теплыми и мягкими.
  • На каждом лаваше или пите нанесите соус, распределите мясо и добавьте овощи и зелень.
  • Добавьте дополнительные соусы или приправы, если хотите более насыщенный вкус.
  • Аккуратно заверните лаваш или питу, чтобы обернуть все ингредиенты внутри.
  • Поджарьте готовую шаурму на гриле или сухой сковороде 15 -25 секунд.

Готово! Вы готовы насладиться свежей и вкусной шаурмой. Приятного аппетита!

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