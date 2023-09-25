Маринованный шашлык – это отличное блюдо для любителей мяса и гриля.

Нежное и сочное мясо, пропитанное ароматной маринадной смесью, приготовленное на открытом огне, всегда привлекает внимание и делает любое мероприятие вкуснее. В этой статье мы рассмотрим рецепт маринованного шашлыка, который наверняка порадует вас и ваших гостей.

Для приготовления маринованного шашлыка вам понадобятся следующие ингредиенты:

– 1 кг свинины (можно использовать другие виды мяса, например, говядину или баранину)

– 2 лимона

– 4 столовые ложки соевого соуса

– 4 столовые ложки оливкового масла

– 4 зубчика чеснока

– 2 столовые ложки меда

– 1 столовая ложка горчицы

– 1 чайная ложка карри

– Соль и перец по вкусу

– Свежие овощи для подачи (помидоры, перец, лук и т.д.)

Для начала, подготовьте мясо. Очистите его от лишних жилок и жиров, нарежьте на кусочки примерно 3-4 сантиметра в длину и ширину. Положите его в большую миску.

Далее, приступим к приготовлению маринада. Вылейте в миску с мясом сок лимона, соевый соус, оливковое масло, горчицу, мед и карри. Также добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты в миске, чтобы они равномерно покрыли мясо.

Покройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике в течение 2-3 часов, чтобы мясо впитало все вкусовые качества маринада. Во время маринования время от времени переворачивайте кусочки мяса, чтобы они равномерно пропитывались.

Пока мясо маринуется, вы можете подготовить угли и приготовить гриль. Желательно использовать угли из твердых пород древесины, так как они дольше горят и создают равномерный жар.

После того, как угли полностью прогорят, выложите кусочки мяса на прокаленную решетку и запекайте шашлык до готовности. Готовность можно определить по цвету и структуре мяса – оно должно быть сочным и румяным, а соки, выделяющиеся при надавливании на него, должны быть прозрачными без кровеносных примесей.

Подайте маринованный шашлык горячим на большой тарелке, украсив его свежими овощами, такими как помидоры, перец и лук. Вы можете приготовить соус для шашлыка, смешав 2 столовые ложки майонеза с 1 чайной ложкой горчицы и немного свежей зелени.

Вот и всё! Теперь у вас есть вкусное, сочное и ароматное блюдо – маринованный шашлык. Приятного аппетита!