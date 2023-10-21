Байден считает, что наземную операцию Израиля в секторе Газа необходимо отложить

Reuters: Байден заявил, что Израиль должен отложить наземную операцию в Газе

Президент США Джо Байден считает, что Израилю необходимо отложить наземную военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено большее число пленных, захваченных палестинским движением ХАМАС, передает агентство Reuters.

По информации Reuters, журналист задал вопрос главе Белого дома, следует ли Израилю отложить начало этой операции в анклаве до тех пор, пока другие пленные не будут освобождены. Американский лидер ответил утвердительно.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что израильским силам понадобится два или три месяца, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа.

До этого экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус высказал мнение, что наземная операция Израиля в секторе Газа будет схожа с вторжением США в столицу Сомали в начале 90-х годов прошлого века. Он отметил, что израильский сценарий будет похож на операцию в Могадишо «на стероидах».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

новости горняк



Источник