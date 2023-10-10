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В США призвали Иран не вмешиваться в конфликт в Израиле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Начальник штабов ВС США Браун: Иран не должен вмешиваться в конфликт в Израиле

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом». Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление стало комментарием к ракетному обстрелу Израиля финансируемой Ираном группировкой «Хезболла» с территории Ливана.

До этого в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

горняк

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