17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Киргизия ограничила безвизовый режим

редактор ГОРНЯК2201 минуты

МИД Киргизии сообщил об ограничении безвизового режима для иностранцев

Правительство Киргизии ввело ограничение безвизового режима для иностранцев. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны, заявил МИД республики, передает ТАСС.

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики, который предусматривает отмену visa-run.

В МИД отметили. что практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания в стране, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу 60/120.

При использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу«90/180, уточнили в министерстве.

Там также рекомендовали иностранцам заранее планировать свое пребывание и в случае необходимости оформлять «разрешительные документы.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще проводить отпуск в Узбекистане. За шесть месяцев 2023 года их число выросло почти в два раза.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости