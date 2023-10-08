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Месси не спас «Интер Майами» от поражения в игре с «Цинциннати»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати» в МЛС

«Цинциннати» одержал победу над «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Интер Майами», завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль.

В заявку на матч попал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который пропустил четыре игры клуба из-за повреждения. Он начал матч в запасе и вышел на 55-й минуте поединка, однако не сумел отличиться результативными действиями.

«Цинциннати» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 68 очков. «Интер Майами» идет на предпоследнем, 14-м месте, с 33 баллами.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.

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