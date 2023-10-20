Отстранение России от турниров назвали спортивным геноцидом

Глава Олимпийского комитета Поздняков сравнил отстранение россиян с геноцидом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сравнил недопуск отечественных атлетов к международным турнирам со спортивным геноцидом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы назвал это спортивным геноцидом, к сожалению. Очень хочется верить в идеалы олимпизма и спорта. Спорт создан, чтобы строить мосты между странами и людьми. Рано или поздно это произойдет.

Наша мечта, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы наши спортсмены и возглавляемая мной организация стала весомой и важной частью олимпийского движения. Хотелось бы, чтобы передряги закончились», – заявил Поздняков.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу.

город Горняк



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