Российский хоккеист попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров вошел в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ по версии NHL Network.

Данный рейтинг составлялся аналитиками, ведущими эфира и экспертами. Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Замкнул тройку лучших игроков еще один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 30 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей (1+5). Его команда уступила в 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс».

В первом матче нового сезона «Тампа» сыграет против «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоится 11 октября. Команды выйдут на площадку в 0:30 по московскому времени. «Лайтнинг» трижды выигрывали Кубок Стэнли — в 2004, 2020 и 2021 годах. В 2022 году команда добралась до финала, но проиграла «Колорадо», а в 2023 году «Тампа» потерпела поражение в первом раунде плей-офф от «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее клуб НХЛ решил избавиться от российского голкипера.

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