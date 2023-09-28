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Стала известна ошибка США на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Генерал Ализай указал, что США повторяют на Украине ошибки, как в Афганистане

Бывший начальник генштаба Афганистана, Хайбатулла Ализай, в беседе с порталом Cal Walters заявил, что США предоставляют поддержку Украине слишком поздно, повторяя ошибки прошлого. Он отметил, что американцы недооценивают критическое положение на местах и планируют помощь на следующий год, когда может быть уже слишком поздно. Ализай считает, что на Украине происходит то же самое, что и в Афганистане. Военный выразил мнение, что Запад не учитывал запросы афганских военных о тренировках и поддержке с воздуха в борьбе с Талибаном (организация запрещена в России) и сейчас повторяет те же ошибки в отношении Украины. Он также отметил необходимость смены украинского военного руководства на тех, кто не коррумпирован.

Западные страны продолжают поставки вооружений Украине, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что США и НАТО активно участвуют в противостоянии не только посредством отправки военных средств, но и через подготовку кадров.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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