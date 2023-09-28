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Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине при $40 за баррель нефти

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы не допустить начало конфликта на Украине, понизив цену за баррель нефти до $40. Такое мнение он высказал на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в том числе рабочими бастующих автомобильных заводов, передает ТАСС.

«Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. В июле этого года он раскрыл детали своего плана. По словам Трампа, он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт. Политик также пообещал сказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании. Для достижения соглашения он предложил обещать одному богатое вознаграждение, а другому лишение денег.

Ранее в сентябре Зеленский призвал Трампа публично поделиться его планом по достижению мира на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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