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“Абсурдный юмор”. Политолог о требовании замминистра обороны Украины

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"Абсурдный юмор". Политолог о требовании замминистра обороны Украины

Украинские власти, судя по всему, твердо решили и дальше работать в жанре абсурдного юмора, сказал доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что конфликт на Украине должен завершиться подписанием соглашения с Москвой, которое в том числе будет подразумевать отказ РФ от ядерного оружия.

“Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, потому что оно угрожает миру”, – сказал замминистра изданию Tagesspiegel.

По словам Сардаряна, интервью Гаврилюка заставляет предположить, что тот выступал ранее в одной из юмористических передач Владимира Зеленского (хотя это не так).«”Если речь идет об абсурдном юморе как о жанре, то вполне себе нормальное произведение…. Почему это абсурд – потому что в начале специальной военной операции к России выдвигалось в качестве требования просто ее прекращение. Когда мы освободили четыре региона, которые вошли в состав нашей страны, они начали требовать ухода России из Крыма и тому подобное. После этого они начали готовить “контрнаступление”, с треском его провалили, и теперь говорят, что потребуют отказа России от ядерного оружия. Видимо, когда наши военные будут стоять в Киеве у президентского дворца, от нас потребуют расчленения России или еще чего-то. Говорить они могут что угодно, главное – чтобы на земле был обеспечен нужный нам результат”, – сказал политолог в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу Генри Сардаряна слушайте здесь. Диалоги с Генри СардаряномАкт терроризма Киева, рекомендации Зеленскому и демократия по-американски17:04Диалоги с Генри СардаряномРусофобия Запада, необходимость компромисса и условия для переговоров17:33

Взято отсюда.

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