Администрация: объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах

Объект критической инфраструктуры в Сумах на Украине получил повреждения, сообщила городская администрация. «

"По данным городских властей, в ночь на среду были зафиксированы "удары" по объекту критической инфраструктуры. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украинские власти ранее сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольных Киеву части Запорожской области и городе Херсоне, а также в Хмельницкой области.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Днепропетровщине взрывами повреждена инфраструктура.

Взято отсюда.