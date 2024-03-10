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“Адские бомбы”. В США рассказали, что ВС России приготовили для ВСУ

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"Адские бомбы". В США рассказали, что ВС России приготовили для ВСУ

Российские войска применяют в зоне спецоперации авиационные бомбы ФАБ-1500, ставшие кошмаром для ВСУ, говорится в сообщении на сайте телеканала CNN.«

"Россия начала применять мощную авиабомбу, которая подорвала украинскую оборону и нарушила баланс сил на линии фронта. Она добилась этого, переделав базовое оружие советской эпохи в планирующую бомбу, которая может оставить кратер шириной пятнадцать метров", – отмечается в публикации.

Бомбы ФАБ-1500, как уточняет телеканал, сыграли важную роль во время взятия российской армией Авдеевки в феврале 2024 года. ВС России применяют их, чтобы наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре, включая теплоэлектростанции и заводы, и оказывать “давление на моральный дух” ВСУ.

Некоторые украинские военные отмечают, что даже если удается выжить после удара ФАБ-1500, то “контузия гарантирована”.«”Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 – это адские бомбы”, – пожаловался опрошенный журналистами солдат ВСУ.

Радио Sputnik сообщало, российские силы нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500.

Взято отсюда.

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