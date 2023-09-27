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Агата Муцениеце показала пресс, снявшись без бюстгальтера

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Актриса Агата Муцениеце снялась топлес в Сочи

Актриса Агата Муцениеце снялась топлес в Сочи. Она опубликовала откровенное фото в соцсетях.

«А вы покачали утром пресс?» — обратилась артистка к подписчикам.

Знаменитость недавно раскрыла свой вес, она призналась, что ей удалось добиться похудения и увидеть долгожданные цифры — при росте 172 сантиметра Муцениеце весит 54 килограмма.

Звезда «Закрытой школы» говорила, что практически каждый день качает пресс, а также три раза в неделю занимается бегом, чтобы поддерживать себя в форме. Она регулярно публикует в соцсетях фотоотчеты, отмечая, что старается не пропускать тренировки ни при каких обстоятельствах. Обычно Муцениеце в день пробегает не меньше пяти километров, и делает это даже на отдыхе.

Актриса растит двоих детей от своего коллеги Павла Прилучного: 10-летнего сына Тимофея и 7-летнюю дочь Мию. Артисты расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее. Экс-супруги смогли наладить отношения только через три года после расставания, о чем оба говорили в интервью.

Ранее Агата Муцениеце оставила детей Прилучному и пожаловалась на его отцовские качества.

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