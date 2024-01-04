Украинские военнослужащие в случае полного провала ВСУ смогут “организованно прорвать кордон” и бежать в страны Евросоюза, считает участник нацбата “Айдар”* Евгений Дикий.

По его мнению, уклонистам сделать это будет сложнее.«”Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться”, – приводит слова “”айдаровца”* интернет-издание “Страна.ua”.

Дикий сослался на опыт Украинской повстанческой армии** (УПА**).«

"УПА** в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили в диаспоре", – сказал он.

Радио Sputnik сообщало, что в 2022 году трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтеров.

Взято отсюда.