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Американец рассказал, что его удивило на выборах в Херсонской области

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Американец рассказал, что его удивило на выборах в Херсонской области

Избиратели в Херсонской области начали подходить к участкам для голосования за час до открытия, рассказал наблюдатель из США Дэниель Мартин Ковалик.

Он признался, что удивлен активностью населения на выборах президента РФ. Наблюдатель отметил, что никаких нарушений в процедуре голосования не зафиксировано, подчеркнув, что “все прозрачно”. «

"Мы все братья и сестры, война – это плохо. Я смотрю на русских и на украинцев и не вижу в них разницы. Русские говорят на украинском, а уроженцы Украины говорят на русском. Большая трагедия то, что сейчас происходит", – сказал Ковалик в интервью Life.

По его словам, Запад не понимает того, что люди в Харькове и других регионах хотят вернуться в Россию.

Радио Sputnik также рассказало, как глава Херсонской области Владимир Сальдо оценил ход голосования в регионе на выборах президента России.

Взято отсюда.

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