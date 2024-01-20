Американские инспекторы впервые проверили переданное Киеву оружие

Прибывшие из США инспекторы совместно с представителями ВСУ впервые провели проверку вооружения, ранее переданного Киеву Вашингтоном, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.«

"Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами",– приводит РИА Новости сообщение украинского ведомства.

Утверждается, что проверку в одной из воинских частей ВСУ совместно с американцами провела служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

В частности, инспекторы проверили серийные номера, техническое состояние и условия хранения оружия.

Радио Sputnik сообщало, что Германия также не проверяла, где на самом деле находится переданное Киеву Берлином вооружение.

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