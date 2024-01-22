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Американские наемники рассказали СМИ о реальном положении дел в ВСУ

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Американские наемники рассказали СМИ о реальном положении дел в ВСУ

Боевой дух солдат ВСУ находится на крайне низком уровне, заявили американские наемники, воюющие на стороне Украины, изданию The Hill.«”Ветеран американской армии Джино, который служит с украинским разведывательным ведомством, ГУР (Главное управление разведки Украины, – ред.), рассказал о нехватке оружия и снаряжения, а также о низком боевом духе украинцев на линии фронта”, – говорится в сообщении.

Джино вместе с двумя другими наемниками приехал в Вашингтон, чтобы рассказать свои истории с фронта, добавляет издание. Военные полагают, что их слова помогут способствовать принятию нового пакета помощи США Украине.«”Я бы попросил наших лидеров на (Капитолийском, – ред.) холме отложить в сторону все и сделать то, что правильно, даже если для них это ничего не значит”, – приводит слова одного из них газета.

По словам наемников, выделение новой помощи является “вопросом жизни и смерти”. Они утверждают, что американская поддержка может переломить ситуацию на поле боя, говорится в публикации.

Радио Sputnik писало, почему украинские войска оставляют свои позиции.

Взято отсюда.

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