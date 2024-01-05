Американский журналист раскрыл детали раскола между Зеленским и Залужным

Раскол между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности главы киевского режима, утверждает американский журналист Саймон Шустер.«

"Зеленский стал более уверенным. Он определял собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился", – написал он в статье для Telegraph.

Шустер отметил, что еще в 2022 году главком ВСУ рассматривался в Киеве в качестве возможного политического оппонента Зеленского, а сам генерал характеризовал отношения с ним как “неудобное партнерство”.«

"Ему не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов", – приводит журналист слова украинского генерала о Зеленском.

В конце октября 2023 года Шустер опубликовал в издании The Time статью с комментариями Зеленского и представителей его Офиса.

В материале сказано, что убежденность главы киевского режима в победе, несмотря на регулярные неудачи ВСУ на фронте, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией.

Радио Sputnik также писало, о каких “сигналах” из США предупредил Зеленского бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.



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