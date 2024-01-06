Аналитик рассказал о панике в ЕС после ударов ВС РФ по объектам на Украине

Разрушительные удары ВС РФ по объектам на территории Украины стали причиной паники в Евросоюзе, заявил британский аналитик Александр Меркурис. «”Россия нанесла колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре своими атаками. Запад очень кропотливо работал над тем, чтобы создать серьезную систему противовоздушной обороны для Киева, но она тоже была разрушена. Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot”, – сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Британский аналитик выразил мнение, что Москва своими действиями указала на уязвимость передовых противоракетных установок Запада.

Минобороны РФ ранее информировало, что ВС России за прошлую неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по территории Украины. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных..

Радио Sputnik писало, что в Раде сравнили удар ВС РФ по Киеву с Армагеддоном.

Взято отсюда.